Luca Leopizzi (Numero Blu Servizi): "Investiamo da 30 anni sul nostro territorio per favorire sviluppo, benessere e occupazione"

1500 dipendenti, 8 sedi, 5 hub, 90 commesse attive. Sono i dati salienti di Numero Blu, azienda attiva nel contact center e nel BPO che quest’anno festeggia i 30 anni di attività. “Tre decenni di presenza sul mercato in cui siamo stati coerenti nel perseguire massima qualità nel servizio e prossimità al cliente, grazie a sedi operative a Roma, Milano e nel torinese” afferma Luca Leopizzi, ceo dell’azienda. “Ci distinguiamo per una forte expertise nei settori finance, automotive e GDO, presidiando tutti quegli ambiti in cui l’assistenza al cliente genera valore”. Per Numero Blu l’attenzione all’innovazione è fondamentale, con uno sguardo al futuro non soltanto in termini di tecnologia ma anche di formazione delle risorse: “L’azienda è sempre in cerca di profili giovani, con voglia di imparare. Con Numero Blu Academy, offriamo alle nostre persone l’opportunità di sviluppare il proprio potenziale ed acquisire competenze sempre più evolute, in modo tale da poter delegare a tecnologie come l’iA le mansioni più routinarie e concentrarsi sull’aspetto consulenziale del lavoro”. Tutto ciò, con il massimo equilibrio fra vita privata e lavorativa, all’insegna di una fortissima connotazione italiana: “Investiamo da sempre sul nostro territorio con l’obiettivo di favorire sviluppo, benessere e occupazione”, conclude Leopizzi.