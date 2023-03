Luca Lin: "Con Act N1 il mio gesto d'amore per le donne"

"E’ un grandissimo gesto d’amore per le donne” la collezione firmata da Luca Lin per la prossima stagione autunno/inverno di Act N1, andata in scena questa mattina negli spazi di via Valenza, a Milano, e che racconta un nuovo capitolo della storia di inclusione e condizione femminile di cui il brand, negli anni, ha fatto la propria cifra stilistica. “Il Dna di Act N1 è la multiculturalità - spiega all’Adnkronos lo stilista Luca Lin, alla prima prova da solista dopo l’addio del suo braccio destro e ci-fondatore del brand, Galib Gassanoff, che ha deciso di intraprendere un percorso in solitaria -. Parlo spesso di aiuti alle donne nei vari Paesi del mondo e stavolta ho voluto lavorare sul concreto, fare qualcosa per aiutarle veramente”.

Per questo Lin ha deciso di lavorare a quattro mani con Ara Lumiere, il brand made in India guidato da un collettivo di donne sopravvissute all’attacco di acido. “Insieme abbiamo sviluppato una capsule di 10 capi in seta - spiega Lin - e una parte del ricavato delle vendite sarà devoluto alle donne che hanno subito attacchi e violenze”. La collezione, accompagnata dalle note di un quintetto d’archi che suona dal vivo, richiama i codici stilisti del brand: oversize e unisex, dai volumi rilassati, si compone di ‘pigiama palazzo’ e abiti in seta stampata di stile orientale, giacche stampate e pantaloni cargo decorati con borchie e grossi spikes. I bustini fanno capolino sotto completi tailleur o vestiti impalpabili o spuntano dal trench dress o dai completi in denim.

Non mancano le lavorazioni di tulle, che decorano gli orli delle giacche tailored mentre note punk riecheggiano nelle pettinature e nei piccoli dettagli. Come le scarpe-calzino in latex nero indossate dai modelli o i sandali plateau pensati per lei e ricoperti di piccole borchie silver. Tra le novità la minibag in tulle plissettato, che si porta con un completo impalpabile o con l’abito da sera. “Per me è molto importante la sperimentazione - sottolinea Lin -. E’ un lavoro che faccio in ogni stagione e ci tengo molto: cerco di andare oltre il classico ma rispettando il Dna del brand”. (di Federica Mochi)