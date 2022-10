Lucarelli contro Ferragni e Fedez per il video del figlio

Dopo l'ondata di polemiche, anche Selvaggia Lucarelli interviene sul video di Chiara Ferragni al centro del dibattito social nelle ultime ore, video poi rimosso e ripubblicato senza audio dall'imprenditrice. "'Ci metti 1 minuto Leo, fai un sorriso e poi puoi continuare a disegnare'. Su questo video pubblicato da @serenadoe___ ho poco da dire e molto da ribadire. Qui - scrive in un post su Instagram la giornalista e giudice di 'Ballando con le Stelle' - non c’è una genitore che chiede a un figlio un sorriso forzato per tenersi un ricordo, ma un genitore che con la collaborazione di una tata chiede l’attenzione del figlio per creare un contenuto appetibile (la Ferragni ha poi cancellato il video e ripubblicato senza audio). Mi direte: ok, è solo un minuto, poi il bambino riprende a disegnare. No. Fatevi due conti - continua Lucarelli - su quanti contenuti al mese con i figli vengono pubblicati (quelli selezionati, poi ci sono quelli scartati) e avrete una panoramica inquietante su quante pause da disegni e capricci si dovranno prendere questi bambini per far girare i social di mamma e papà. A loro totale o parziale insaputa, ovviamente. E con una sovraesposizione con cui dovranno fare i conti senza ritorno e senza aver mai potuto dire 'non mi va'", conclude Lucarelli.