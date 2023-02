Lucca, cane azzanna al volto bimbo di un anno e mezzo

Un bambino di un anno e mezzo è stato azzannato da un cane al volto riportando gravi ferite. E' accaduto questa mattina poco prima delle 8.45 in un'abitazione in via Vecchia Romana ad Antraccoli, frazione del comune di Lucca. A mordere il piccolo è stato un cane Terranova, sembra di proprietà dello zio.

Immediati sono scattati i soccorsi del 118. Sul posto si è recata l'automedica di Lucca: medico e infermiere hanno portato subito il bambino al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca. Qui è stato stabilizzato e portato da un'ambulanza con anestesista rianimatore a bordo direttamente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.