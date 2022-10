Lucca Comics apre al metaverso

Per l’edizione 2022 di Lucca Comics & Games, che si terrà dal 28 ottobre al 1° novembre, l’organizzazione ha annunciato che il festival aprirà al mondo del Metaverso, degli NFT, della blockchain e del web 3.0. Questi saranno il focus del Communityverse il nuovo progetto basato sull’innovazione tecnologica. Lucca avrà il proprio metaverso e lo presenterà in questa occasione: Luccaverse, appositamente realizzato da The Nemesis -la piattaforma di intrattenimento che offre esperienze di realtà virtuale- l’inizio di un progetto di più ampio respiro che si evolverà nel corso delle future edizioni.