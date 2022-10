Lucca Cosplay Academy Live

Per coloro che vogliono iniziare a costruire i propri Cosplay ma non hanno idea di dove iniziare, arriva la Lucca Cosplay Academy, un vero e proprio Workshop completamente gratuito, nato da una collaborazione tra la cosmaker Gaia Giselle e il settore Cosplay di Lucca Comics & Games, che si pone come punto di riferimento nella divulgazione di tecniche ed esperienze nel mondo del cosplay italiano, avvalendosi di collaborazioni con cosplayer, truccatori e cosmaker professionisti.

Ecco il programma delle attività, a ingresso libero, che si svolgeranno durante Lucca Comics & Games, presso la Cappella Guinigi, nel Complesso di San Francesco.

Venerdì 28 ottobre:

10:00-10:45 Gaia Giselle - Dal disegno alla realtà: come creare un cosplay

10:45-11:30 Mogu Cosplay - Gare Cosplay: tutto quello che c'è da sapere!

Sabato 29 ottobre:

13:30-14:15 Franz Triforce Cosplay - Pillole di Stampa 3D e Pittura ad Aerografo nel Cosplay

14:20-15:05 Ninety Cosplay - Creare con la FOAM: la guida da 0 a 100

15:10-16:00 Ahdras - Bassorilievo su Cuoio for Beginner

Domenica 30 ottobre:

13:30-14:15 Gae Prizmatec - Come costruire Thanos (e altre armature) senza spendere una fortuna

14:20-15:05 Misa & Sho Cosplay - Prepariamo i cosplay per una gara e impariamo a realizzare un corsetto!

15:10-16:00 Manu Mindfreak - "FREAKSHOP": tecniche SFX base e dimostrazione live di applicazioni prostetiche ed effetti speciali

Lunedì 31 ottobre:

15:00-16:00 MAC COSMETICS presenta trucco su MEL di Arcane in collaborazione con RIOT Games

Martedì 1:

15:00-16:00 Enrico Sequi e MAXHVLABS - ARMOR MAKING: Tra termoplastiche e tecniche innovative di costruzione delle armature

...e si parlerà anche di Fotografia e Cosplay. Non mancate!