Lucca, maxi frode fiscale: 16 denunciati

Scoperta dalla Guardia di Finanza di Lucca una maxi frode fiscale per oltre 10 milioni di euro nel settore del commercio dei pancali di legno (pallets), con il ricorso a 10 società fantasma. Complessivamente sono 16 le persone, a vario titolo, denunciate alla Procura di Lucca per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati tributari commessi "in un contesto illecito ben ideato e organizzato".

I militari del comando provinciale della Gdf su disposizione del Gip del Tribunale di Lucca, hanno dato così esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura interdittiva e patrimoniale, all’esito di accurate e articolate indagini che hanno consentito di disvelare una frode fiscale di oltre 10 milioni di euro.