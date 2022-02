Lucca, si finge finanziere e tenta truffa a 23enne

Si finge finanziere e truffa un 23enne. I militari del Comando provinciale di Lucca hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un uomo, che, qualificandosi sotto falso nome come appartenente alla Guardia di finanza, ha perpetrato nei confronti di un giovane viareggino un tentativo di truffa. In particolare, il truffatore, dopo essersi mostrato interessato all’acquisto di un gommone messo in vendita su piattaforme di compravendita online, ha spedito al venditore la foto di un tesserino di riconoscimento e di una placca metallica riportante il logo della Guardia di finanza per accreditarsi come persona affidabile e carpirne la fiducia.

Successivamente, ha convinto con uno stratagemma il venditore a ricaricare una carta prepagata facendogli credere che, in tal modo, avrebbe ricevuto il pagamento dovuto. Il truffato, dopo varie insistenze da parte del finto finanziere, ha provato ad eseguire l’operazione richiesta che tuttavia non è andata a buon fine. La mancata esecuzione dell’operazione ha insospettito ancor di più la vittima sul possibile raggiro e ha deciso, quindi, di presentare formale denuncia presso gli uffici del Gruppo di Viareggio.

I finanzieri, a seguito della denuncia, hanno avviato immediatamente i dovuti riscontri, accertando il raggiro e identificando il finto appartenente al Corpo in un trentenne residente a Brescia, che è stato così segnalato per tentata truffa, sostituzione di persona e possesso di segni distintivi contraffatti.