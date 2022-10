Naturalmente anche Lucca farà il suo ingresso nel metaverso, in una serie di forme diverse.

Luccaverse, il metaverso di LC&G2022 appositamente realizzato da The Nemesis (piattaforma di intrattenimento che offre innovative esperienze di realtà virtuale), è il kick off di un progetto di più ampio respiro che si evolverà nel corso delle future edizioni. Di facile accesso sia da web sia da mobile, gli utenti potranno per la prima volta esplorare una città di Lucca “gamificata” con contenuti multimediali e premi.