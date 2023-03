Luci, telecamere, scam: Kaspersky segnala un aumento di truffe in occasione della Notte degli Oscar

Milano, 9 marzo 2023. Mentre gli appassionati di cinema di tutto il mondo attendono con ansia i prossimi Oscar 2023 che si terranno il 12 marzo, gli esperti di Kaspersky segnalano un aumento delle truffe che sfruttano il clamore e la popolarità dell’evento per ingannare il pubblico. I truffatori stanno creando siti web falsi che offrono lo streaming gratuito dei film nominati agli Oscar, spingendo gli utenti a fornire i propri dati personali, bancari e a scaricare malware.

Gli esperti di Kaspersky hanno identificato diversi siti che dichiarano di offrire lo streaming gratuito di questi film, ma che invece rubano il denaro degli utenti. Per poter accedere ai film, viene chiesto agli utenti di pagare una piccola quota di sottoscrizione. Una volta effettuato il pagamento, gli utenti sono vittime di transazioni non autorizzate che vengono addebitate a intervalli regolari, come se si trattasse di un abbonamento non annullabile, oppure a piccoli incrementi giornalieri fino a svuotare il conto.

L’attesissimo sequel di Avatar è diventato un bersaglio per i truffatori che hanno escogitato diverse tattiche ingannevoli per indurre gli utenti a scaricare o guardare il film, tra cui il racket degli omaggi.

Lo schema prevede che gli utenti vengano indirizzati verso un sito web fraudolento, in cui si chiede di confermare la propria identità completando dei sondaggi che offrono una serie di premi. Una volta che l’utente clicca sul pulsante “gioca”, riceve un messaggio di congratulazioni per aver vinto un premio a sua scelta, che può includere una ricompensa finanziaria, buoni H&M o IKEA, o una console PS5.

L'obiettivo della truffa è estorcere denaro all’utente, richiedendo una commissione per l’invio del premio. Inoltre, i truffatori raccolgono informazioni personali come nome, indirizzo e-mail e numero di telefono dell’utente con la promessa di una ricompensa finanziaria o di un buono regalo. Queste informazioni possono essere utilizzate per il furto di identità o vendute sul Darkweb per scopi malevoli.

“Gli Oscar 2023 sono un evento vantaggioso per i criminali informatici che ogni anno intensificano le loro attività dannose. È fondamentale essere estremamente cauti durante questo evento e controllare due volte l’autenticità di qualsiasi sito web che offra lo streaming gratuito di film. È importante evitare di affidarsi a siti falsi o a truffe di giveaway che inducono gli utenti a fornire le proprie informazioni personali. Utilizzate sempre i servizi di streaming affidabili e controllate due volte l’autenticità del sito”,ha commentato Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky.

Per proteggersi da questo tipo di minacce, Kaspersky consiglia di:

•Prestare attenzione alle date ufficiali di uscita dei film nelle sale cinematografiche, sui servizi di streaming, sulla TV, in DVD o su altre fonti.

•Verificare l’autenticità dei siti prima di inserire i propri dati personali e utilizzare solo le pagine web ufficiali per guardare o scaricare film. Controllare due volte il format dell’URL e l’ortografia dei nomi delle aziende.

•Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile, come Kaspersky Premium, che identifichi gli allegati dannosi e blocchi i siti di phishing.

•Evitare i link che promettono di vedere in anteprima i contenuti e, nel caso di dubbi sulla loro autenticità, è importante verificarli con l’entertainment provider.

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

