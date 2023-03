“Lucia, un’anima di luce”: il romanzo d’esordio di Caterina Arnoldi è un inno ai grandi valori dell’umanità

Il 4 e 5 marzo sarà presentato a Napoli e Avellino

Napoli, 28 febbraio 2023. In una società altamente individualista come quella odierna, sempre più inquinata da egoismo ed indifferenza, può un libro scuotere le coscienze, stimolando i lettori a riflettere sui valori più alti dell’umanità? A volte sì. È questo il tentativo di Caterina Arnoldi, autrice del romanzo “Lucia, un’anima di luce”, edito da Abra Books Editrice (https://www.abrabooks.it/prodotto/caterina-arnoldi-lucia-unanima-di-luce-narrativa/).

Il libro, che nasce dal tentativo dell’autrice di mettere nero su bianco un brutto sogno che l’ha destabilizzata per lungo tempo, così da comprenderlo ed interpretarlo, permette ai lettori di capire come la scelta esistenziale della rettitudine sia sempre vincente nel percorso di ogni essere umano.

“In questo romanzo, attraverso la storia della protagonista, che oserei definire una vera ‘guerriera’, metto in luce quanto la vita possa essere spesso ingiusta, difficile e avversa. Tuttavia, se la si affronta con integrità morale e con amore verso gli altri, ogni ostacolo che ci presenta, anche il più insormontabile, può essere superato”, commenta la Arnoldi, imprenditrice di successo, oggi in quiescenza, animata dal sogno della scrittura fin da quando era solo una bambina.

Riscattare l’umanità dall’individualismo, educare ai valori alti che danno un senso alla vita, guardare il rapporto con l’altro come una risorsa necessaria per la nostra stessa realizzazione, sono questi i temi che la Arnoldi affronta in questo libro di straordinaria attualità, attraverso una narrazione arguta e introspettiva, ricca di dialoghi e intrecci che intrigano fin dalle prime pagine, alternando la voce della protagonista a quella di Giò, il suo angelo custode.

La storia, ambientata fra Bergamo e Milano, parte dall’infanzia della protagonista, trascorsa in una famiglia umile e poco incline alle esternazioni d’affetto, ed è segnata dai sacrifici e dalla necessità di crescere prima del tempo, dagli studi compiuti contestualmente al lavoro, da un’azienda di successo costruita con fatica e dedizione, e dai tanti inciampi metteranno Lucia a dura prova. La costante della vita della donna, però, è sempre la certezza di amare e di essere amata, di donare e donarsi, di essere grata perché “ogni giorno che nasce può portare la scoperta di un inaspettato tesoro.”

Un racconto di amicizia, d’amore, di ferite, di tradimenti, di ricordi, che esorta gli esseri umani ad essere giusti sempre e comunque, anche di fronte ai comportamenti più abietti e ignobili, perché solo la tenerezza e la gentilezza verso il prossimo possono portare alla salvezza.

Il volume sarà presentato i prossimi 4 e 5 marzo, rispettivamente alla libreria Raffaello di Napoli alle ore 19.00, e a Tenuta Ippocrate ad Avellino, alle ore 17.00.

CONTATTI:

https://www.facebook.com/caterina.arnoldi

https://www.abrabooks.it/prodotto/caterina-arnoldi-lucia-unanima-di-luce-narrativa/