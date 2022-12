Lucio Ghizzoni, Agenzia Prima Immobiliare: cambia il mercato? Nessun problema, si può progettare un nuovo futuro per gli edifici

Competenza e professionalità sono necessarie per valutare e proporre un cambio di destinazione d’uso e rendere così più allettante l’acquisto o l’affitto di un immobile, anche di prestigio

Reggio Emilia, 14 dicembre 2022.Da capannone a sede di uffici o alloggi, da palazzo storico ad appartamenti per studenti o lavoratori. Ci sono edifici che nascono per un determinato scopo, abitativo, commerciale, industriale ma poi, nel tempo e per i più svariati motivi, possono cambiare destinazione d’uso. “Spesso – spiega Lucio Ghizzoni, titolare di Agenzia Prima Immobiliare a Reggio Emilia – ci vengono affidati immobili anche importanti e prestigiosi che però faticano a trovare acquirenti perché hanno costi di ristrutturazione alti o perché sono cambiate alcune condizioni. Il vero valore aggiunto di un’agenzia immobiliare, secondo me, è quello di capire come evolve il mercato o come sta cambiando una determinata zona e progettare un’altra destinazione d’uso per quegli immobili. Per fare solo un esempio, alla nostra Agenzia è stata affidata un’area di 100 mila metri quadri nei dintorni di Reggio Emilia che, inizialmente, doveva ospitare centri commerciali. Ma, visto il grande interesse degli ultimi anni per i problemi di logistica, e visto che quest’area si trova accanto alla tangenziale ma anche vicino alla città, abbiamo presentato il progetto Ultimo Miglio che prevede la realizzazione di capannoni nei quali arrivano le merci che poi raggiungono la città tramite furgoncini elettronici, rispettando l’ambiente e l’efficienza dei trasporti”. Un altro piano che sta realizzando l’Agenzia Prima Immobiliare è la trasformazione di prestigiosi palazzi storici del centro di Bologna in Student’s House; e ancora, un progetto per l’Associazione Industriali di Reggio Emilia per offrire appartamenti in affitto per i lavoratori delle aziende della zona, e un programma per il cambio di destinazione d’uso per immobili che sorgono accanto alla nuova Arena, la più grande d’Italia per concerti all’aperto. “E’ un lavoro che richiede grande competenza e professionalità – puntualizza Lucio Ghizzoni – occorre studiare bene le nuove tendenze del mercato e capire le esigenze dei clienti, preparare progetti concreti per le amministrazioni ed occuparsi di tutti i complessi aspetti burocratici. Noi riusciamo a farlo grazie ad un team preparato ed affiatato e anche alla mia esperienza come investitore immobiliare”

