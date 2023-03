Lucy Salani a La Ragione: 'Sotto il fascismo gay picchiati e umiliati'

Essere omosessuale in Italia ai tempi del fascismo "significava correre il rischio continuo di essere picchiati e umiliati, come hanno fatto con un mio amico a cui hanno messo il catrame nel sedere. Ma questa virilità ostentata era tutta una pagliacciata ipocrita, perché alla fine molti di loro volevano venire con noi per poi minacciarci quando erano in gruppo". Lo disse in un’intervista al quotidiano La Ragione Lucy Salani, donna transessuale sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, morta oggi all’età di 98 anni.