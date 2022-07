L’UE vuole regolamentare le cripto

Usare la blockchain per combattere l'evasione fiscale è possibile per il Parlamento europeo, ma serve un regolamento che ne migliori l’utilizzo. La richiesta degli eurodeputati è che vi sia una tassazione equa, trasparente ed efficace per le criptovalute, ed invitano le autorità degli Stati membri a prendere in considerazione un trattamento fiscale semplificato per i piccoli operatori economici e le piccole transazioni. Così si arriverebbe anche ad avere un maggior coordinamento tra Stati membri.