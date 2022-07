L'UE vuole una flotta antincendio

L'Unione europea sta trattando con alcuni produttori per acquistare aerei antincendio, con l'obiettivo di combattere l'aumento del rischio di gravi incendi boschivi, come quelli che stanno imperversando in Europa meridionale. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni del commissario UE per la gestione delle Crisi Janez Lenarcic che ha spiegato come la situazione climatica sia in parte il motivo dell’investimento. Infatti i cambiamenti climatici aumentano il numero di incendi e ondate di calore, e le condizioni di siccità fanno sì che gli incendi si diffondano più rapidamente e brucino più a lungo una volta innescati.