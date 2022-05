L'ufologa Bittarello: "Da Pentagono conferma che non si tratta di tecnologia americana"

"Il fatto che il Congresso Usa abbia organizzato un’udienza per toccare lo spinoso tema sugli Ufo per la prima volta nell’ultimo cinquantennio va analizzato in chiave geopolitica, visto anche il delicato momento mondiale legato alla Russia e all'Ucraina: sappiamo che l’atteso rapporto del Pentagono, desecretato solo in parte, in realtà non ha portato a conclusioni definitive. Gli Usa hanno tenuto a precisare al mondo solo che gli oggetti o fenomeni aerei osservati dai loro militari nei loro spazi aerei nel corso di un paio di decenni non sono frutto 'della tecnologia Usa'. Questa affermazione, che si legge più volte nel fascicolo in parte desecretato, altro non è leggendo tra le righe che una sorta di 'excusatio non petita, accusatio manifesta', ovvero ormai gli Usa si sono quasi visti costretti a rivelare prima di tutti al mondo come nei loro spazi aerei fossero presenti incursioni di oggetti o fenomeni aerei o Uap -usando il recente acronimo coniato dagli americani- con una tecnologia mostruosa dal punto di vista tecnologico non rapportabile a nulla di convenzionale reso pubblico a oggi". Lo dice all'Adnkronos la nota ufologa Francesca Bittarello, commentando il rapporto del Pentagono che individua negli Ufo una potenziale minaccia alla sicurezza.

"Da qui la corsa a rilasciare informazioni definite segrete - e l’udienza del Congresso Usa ne è solo un ultimo atto in ordine cronologico - dove si esplicita a gran voce che non è 'roba' americana. Per contro, è improbabile che le incursioni negli spazi aerei stranieri siano state fatte da potenze straniere in quanto sarebbe già in corso una terza guerra mondiale. Rimane anche un ipotesi altrettanto allarmante, e qui parlo da ufologa, ovvero che stiamo parlando di tecnologia extraterrestre", aggiunge Bittarello, fondatrice e presidente del Centro Studi Ufology World per lo studio della materia in ambito scientifico, politico e militare, organismo che ha tra i soci onorari il Generale Domenico Rossi, già Sottosegretario alla Difesa.