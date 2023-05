Lufthansa, prevede di assumere 8mila lavoratori nel 2023

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato di prevedere l'assunzione di 8mila dipendenti nel 2023. Le figure ricercate sono tecnici, esperti informatici, piloti e avvocati per varie località.

Durante la pandemia di Covid-19, l'azienda aveva tagliato quasi 40.000 posti di lavoro a livello globale e recentemente, mentre ora, con il Covid alle spalle la compagnia, ha bisogno di più lavoratori per far fronte all'aumento del traffico aereo. Secondo il rapporto annuale, alla fine di marzo circa 112.400 persone erano impiegate in una delle società Lufthansa.