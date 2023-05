Lufthansa, Tribunale Ue annulla via libera a ricapitalizzazione da 6 miliardi

Il Tribunale dell'Ue ha annullato la decisione della Commissione europea che ha approvato la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germania per 6 miliardi di euro, nel contesto della pandemia di Covid-19. Lo comunica la Corte di Giustizia dell'Ue. Per i giudici di Lussemburgo, la Commissione è "incorsa in vari errori", in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del fabbisogno.

L'esecutivo ha anche omesso di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquistare la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile e ha sbagliato a negare l'esistenza di un notevole potere di mercato di Lufthansa in alcuni aeroporti, nonché ad accettare impegni che "non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato".

“Deutsche Lufthansa AG analizzerà la sentenza e deciderà in seguito eventuali ulteriori azioni", dichiara in uno statement il gruppo tedesco. "Deutsche Lufthansa AG ha già rimborsato interamente le misure di stabilizzazione approvate dalla Commissione europea e circa 92 milioni di euro di interessi. Le due partecipazioni tacite del Fondo di stabilizzazione economica (FSE) sono state rimborsate nell'ottobre e nel novembre 2021. Lo scorso 2022, il FSE ha venduto le azioni di Deutsche Lufthansa AG acquisite nell'ambito della stabilizzazione. La stabilizzazione era quindi già completamente terminata prima della sentenza odierna del tribunale", sottolinea Lufthansa.