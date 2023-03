Luigi Napoletano (WAAB): “Avere un software customizzato rende l’azienda più competitiva”

Un software su misura fornisce uno strumento pensato appositamente sulle esigenze aziendali, al contrario dei tradizionali software a pacchetto.

La complessità degli attuali processi interni di un’azienda, in particolare di medie e grandi dimensioni, incontra sempre più la necessità di avere sistemi informativi efficaci e performanti. Sono diverse le ragioni per le quali scegliere di sviluppare un software personalizzato può rappresentare un investimento chiave. Permette, infatti, di centralizzare il know-how aziendale e l’insieme di tutte le informazioni di natura tecnica. Si tratta quindi di uno strumento pensato appositamente, al contrario dei tradizionali pacchetti standardizzati.

“È il software che deve adattarsi all’azienda e non viceversa - sottolinea Luigi Napoletano, amministratore delegato della software house WAAB - Oggi le offerte di software sul mercato sono moltissime, ma si tratta molto spesso di prodotti già completi e che non possono, quindi, calzare a pieno sulle reali esigenze che spesso includono evoluzioni nel tempo. Se consideriamo la rapidità con cui progredisce la tecnologia e il mercato, è un aspetto da non sottovalutare. Ogni realtà infatti è unica. La sviluppo di un software personalizzato offre numerosi vantaggi, prima di tutto perchè rispecchia le vere esigenze del business aziendale e soprattutto perché permette di effettuare modifiche correttive o evolutive, in tempi rapidi. Diventa in questo modo uno strumento altamente performante: aiuta l’azienda a ottimizzare i processi, a facilitare il lavoro e a diventare più efficiente”.

Per customizzare nel modo giusto un software è importante avvalersi di professionisti del settore, in grado di accompagnare l’azienda dallo sviluppo alla manutenzione dell’applicativo. “La consulenza preventiva è fondamentale, perchè è il focus di tutta la parte progettuale - spiega Napoletano - Attraverso una valutazione qualificata, si individuano le effettive necessità organizzative del personale e dei responsabili, i bisogni e le criticità da superare. A seguire si procede passo dopo passo alla definizione e allo sviluppo da parte dei programmatori, fino alla consegna definitiva”.

Una volta realizzato un software personalizzato, un altro aspetto importante per un’azienda è avere un unico referente sempre disponibile, per risolvere tutte le problematiche o future implementazioni correttive o evolutive che potrebbero venire alla luce nel lavoro quotidiano. “Noi di WAAB garantiamo un’assistenza costante, diventando un punto di riferimento per l’azienda, in qualità di responsabili del gestionale che abbiamo realizzato. L’obiettivo è garantire performance sicure e costanti nei processi lavorativi”.

La digitalizzazione oggi è fondamentale per essere competitivi sul mercato, ma soprattutto è importante che le tecnologie di cui si avvale un’azienda siano sempre aggiornate. Avere un software personalizzato permette, appunto, di attivare modifiche “evolutive”, ad esempio in caso di implementazioni nel ciclo produttivo oppure in caso di nuove soluzioni tecnologiche da rendere compatibili. La software house WAAB, con sede a Milano e a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), vanta un’esperienza diversificata nello sviluppo di software gestionali su misura in cloud e personalizzabili. È guidata da Luigi Napoletano, amministratore delegato, e Roberto Valentini, head of development. L’obiettivo di WAAB è fornire una guida alle imprese su come utilizzare al meglio le tecnologie dell'informazione (ICT) al fine di snellire le operazioni e raggiungere più rapidamente gli obiettivi aziendali.

CONTATTI: www.waab.it