Luiss, al via nuova edizione 'Legalità e Merito nelle scuole'

Roma, 18 feb. (Adnkronos)

Sostegno al merito con borse di studio destinate a ragazze e ragazzi provenienti dalle aree critiche del Paese, per guardare con fiducia al proprio futuro. Ma anche incontri virtuali tra oltre 140 studenti universitari e liceali di tutta Italia per diffondere la cultura della legalità. Sono queste le caratteristiche chiave della quarta edizione di 'Legalità e Merito nelle scuole', un progetto promosso dalla Luiss Guido Carli per sensibilizzare la Next Generation al valore del rispetto delle regole e della lotta alla corruzione, continuando a investire in formazione e capitale umano.

La nuova edizione sarà presentata giovedì 18 febbraio alle ore 16:00, con un evento digitale a cui interverranno: Paola Severino, vicepresidente Luiss e ideatrice del progetto, Giovanna Boda, Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e Michelangelo Suigo, Evp-Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione di Inwit. Il progetto è nato e si è sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il supporto del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (Dna).

Il Progetto 'Legalità e Merito nelle scuole' avrà un partner d’eccezione: Inwit, la più importante towers company italiana, che metterà a disposizione due borse di studio per l’iscrizione e la frequenza di un percorso triennale e magistrale a ciclo unico in Luiss. A questa novità che punta agli studenti più meritevoli, si andranno ad aggiungere le 23 scholarship già previste - due per la scuola vincitrice, e una per ogni altra - per consentire ad altrettanti giovanissimi, la partecipazione alla prossima Summer School organizzata dall’Università.

"Il Progetto Legalità e Merito è un’iniziativa che vede la Luiss in prima linea. Il rispetto delle regole, l’attenzione alla lotta alla corruzione, rappresentano valori fondamentali sui quali vogliamo sensibilizzare dall’inizio gli studenti" sostiene Paola Severino, Vicepresidente dell’Università. "Questo Progetto -osserva Severino- vuole incoraggiare i giovani meno fortunati a reagire e a pensare con fiducia al proprio futuro. Nessun traguardo è impossibile da raggiungere, ma la strada per la realizzazione di progetti, sogni, aspirazioni, è faticosa e richiede ogni giorno studio, impegno e lavoro".

"Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente al progetto Legalità e Merito della Luiss" afferma Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di Inwit spiegando che "con questo ulteriore passo siamo ora di nuovo insieme in prima linea rafforzando la partnership tra la nostra azienda e uno degli atenei più importanti in Italia".

"I valori della legalità e del merito sono da sempre elementi imprescindibili e fondamentali del nostro modello di business. Un’attenzione e una sensibilità che ci è stata riconosciuta anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) con il recente conferimento del rating di legalità".

Oltre a poter contare sul coinvolgimento degli allievi e dei docenti dei 22 istituti della scuola secondaria di secondo grado - licei classici, scientifici ed artistici, istituti tecnici professionali, economici e tecnici- selezionati dal Ministero dell’Istruzione e presenti su tutto il territorio nazionale, al progetto prenderanno parte, in continuità con le precedenti edizioni, anche tre istituti carcerari minorili (Milano, Firenze e Catania).

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti Luiss provenienti dai 4 Dipartimenti (Giurisprudenza, Scienze Politiche, Impresa e Management, Economia e Finanza) che, anche quest’anno, hanno risposto con grande interesse all’iniziativa. Una squadra di 140 Ambassadors Luiss - precedentemente formati sulle principali tematiche da affrontare durante il percorso - darà vita a una serie di laboratori specifici per diffondere tra i giovanissimi alunni delle scuole selezionate, la cultura della legalità in tutte le sue declinazioni: dalla cittadinanza attiva all’immigrazione, dal contrasto alla corruzione alla lotta alle mafie.