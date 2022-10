Lukaku ci sarà in Champions! L'Udinese perde Becao, la Fiorentina Nico Gonzalez

Inter: Lukaku torna a disposizione



Come preannunciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa, Romelu Lukaku sarà a disposizione contro il Viktoria Plzen. Il centravanti belga torna fra i convocati, la conferma è arrivata dalla seduta di allenamento svolta in gruppo con i compagni questo pomeriggio.

Altro rientro, in vista della sfida di Champions, sarà quello di Gagliardini. Per entrambi è da escludere un impiego da titolare, più probabile che Inzaghi testerà le condizioni dei due a gara in corso.



Tegola Becao, l'Udinese lo riavrà nel 2023

Lo stiramento al flessore non consentirà al calciatore di tornare in campo entro la pausa per il Mondiale. Il centrale lavora pazientemente con i fisioterapisti del club per provare a tornare il 4 gennaio al top della condizione.

Becao aveva già accusato fastidio al muscolo circa dieci giorni fa, ma era sceso ugualmente in campo contro la Lazio stirandosi.



Giudice Sportivo: uno squalificato



Si tratta di Luis Muriel, espulso nel finale della sfida con la Lazio per somma di cartellini gialli. Oltre all'attaccante degli orobici, mancherà anche Nicolò Rovella, centrocampista del Monza, costretto a scontare la seconda giornata di squalifica dopo il rosso preso contro l'Empoli.





Napoli, Anguissa si allena parzialmente in gruppo



"Anguissa ha svolto lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo." Così recita il comunicato del Napoli: ottimismo per un rientro imminente del centrocampista, che è stato convocato anche da Spalletti per la sfida di Champions League contro i Rangers. Anche in questo caso, lo stop è durato meno del previsto.



Quando torna Nico Gonzalez?



"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nico Gonzalez, nella serata di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolo-tendineee a carico dei distretti analizzati. Il calciatore verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".I tempi di recupero si aggirano attorno ai 20 giorni. Il giocatore correrà contro il tempo per poter rispondere alla chiamata della sua Argentina.



Fantacalcio.it per Adnkronos