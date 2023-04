Lukaku, insulti razzisti in Juve-Inter: daspo per 171 tifosi bianconeri

Sono 171 i tifosi della Juventus che saranno sottoposti a Daspo per cori e insuti razzisti durante la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Nel match, dalla curva sud sono partiti insulti contro l'attaccante interista Romelu Lukaku. Il belga, che dopo il gol dell'1-1 ha esultato verso la curva portandosi il dito davanti alla bocca, è stato espulso per somma di ammonizioni dall'arbitro Massa. Il presidente della Figc ha disposto la 'grazia' per Lukaku, cancellando la squalifica e consentendo al giocatore di essere a disposizione nella semifinale di ritorno in programma mercoledì. Il giudice sportivo ha decretato la chiusura della curva bianconera per un turno: la Juventus ha fatto ricorso con successo contro il provvedimento.

Dalla visione delle immagini, negli accertamenti della Digos, è stato possibile riscontrare anche alcuni cori effettuati dai tifosi interisti ed inneggianti i fatti che accaddero allo stadio Heysel di Bruxelles, dove morirono 39 persone prima della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool il 29 maggio 1985. Sulla vicenda è stata anche inoltrata una specifica nota alla Procura Federale della Figc per gli 'aspetti di competenza'.