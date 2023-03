L'ultima premiazione per Christina Applegate

Questa sarà probabilmente la mia ultima cerimonia di premiazione come attrice: l'affermazione è di Christina Applegate, candidata ai SAG Awards 2023, i premi del sindacato attori assegnati ieri sera a Los Angeles. La star, 51 anni, accompagnata dalla figlia 12enne Sadie Grace, ha camminato sul tappeto rosso aiutata da un prezioso bastone nero adornato da un eloquente messaggio: FU MS. Un anno fa Applegate ha avuto la diagnosi confermativa di Sclerosi Multipla: e in questo momento - ha spiegato in un'intervista - non riesco proprio a immaginare di poter passare 12 ore e più su un set.