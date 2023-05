L’ultimo episodio del podcast Eurobet.Live “Numero Uno” è disponibile ora: Toni e Mazza impegnati con le battute finali della Serie A

Roma 26 maggio 2023 – L’ultimo episodio di “Numero Uno”, il podcast targato Eurobet.Live dedicato a tutti gli appassionati di calcio, è disponibile ora sia sulla piattaforma Eurobet.Live, sia su Spotify.

“Numero Uno” è il podcast condotto da Luca Toni e Benedetta Mazza dove si parla di calcio con approfondimenti sulla Serie A e competizioni europee. Partner di questo entusiasmante progetto è Podcastory, la prima podcast-factory italiana.

In questo decimo appuntamento i padroni di casa analizzano la stagione del Napoli campione d’Italia e i suoi protagonisti, artefici di uno straordinario cammino alla conquista dello scudetto. Dall'altro lato della classifica invece manca il verdetto che condannerà una terza squadra alla retrocessione: la lotta salvezza coinvolge attualmente Verona, Spezia e Lecce che hanno solamente due giornate a disposizione per confermarsi nella massima serie.

Si parla anche della Sampdoria, tra matematica retrocessione in Serie Be una situazione societaria ancora incerta. Infine, focus sui giovani della Serie A, in particolare Dia della Salernitana e Cambiaghi dell'Empoli.

“Il duo Toni-Mazza si è rivelato una coppia d’attacco vincente, che ha saputo accompagnare gli appassionati durante questa stagione calcistica con grande professionalità e simpatia.- dichiara Alexis Grigoriadis, Marketing Director di Entain –Questo format conferma il nostro approccio innovativo volto a mettere a disposizione dei tifosi nuovi spazi di approfondimento digitale”.

Eurobet.Live

Eurobet.Live è la piattaforma web gratuita per la consultazione in tempo reale dei risultati relativi al calcio e a tanti altri sport come tennis, basket e volley. Su Eurobet.Live sono presenti i calendari e le classifiche con tutti gli incontri e le statistiche dettagliate per ogni squadra. Tutti gli appassionati amano vivere lo sport minuto per minuto e con Eurobet.Live è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le competizioni.

