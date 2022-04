Luna Rossa, partnership con Ogyre per raccogliere 6 t di rifiuti dal mare

Sei tonnellate di rifiuti marini da 'ripescare' dai mari entro i prossimi tre anni, grazie all’aiuto di una rete di pescatori: questo l’obiettivo con cui Luna Rossa annuncia una partnership triennale con Ogyre, piattaforma globale di 'fishing for litter', che diventa così Sustainability Partner del team con base a Cagliari.

Luna Rossa e Ogyre si legano così per un triennio con la missione non solo di ripulire insieme i mari dai rifiuti e dalla plastica, ma anche di sensibilizzare ad agire concretamente per la salvaguardia degli ecosistemi marini: grazie alla piattaforma di Ogyre, infatti, chiunque può seguire l’esempio di Luna Rossa e partecipare attivamente alla raccolta di marine litter, attraverso il supporto diretto a uno o più pescatori impegnati nella pesca dei rifiuti, sommando così i propri 'chili' di rifiuti marini alle sei tonnellate raccolte a distanza dal team.