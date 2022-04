Lunedì 25 aprile il quotidiano La Ragione sarà in edicola con un'edizione straordinaria

Lunedì 25 aprile 2022, per la Festa della Liberazione e all’indomani delle elezioni presidenziali in Francia, il quotidiano d’opinione La Ragione – leAli alla libertà uscirà in edicola con un’edizione straordinaria con commenti, analisi e approfondimenti dello scenario economico-politico italiano ed europeo a cura del Direttore editoriale, Davide Giacalone, del Direttore Responsabile, Fulvio Giuliani, oltre agli articoli di Andrea Pamparana, Carlo Fusi e altre firme della redazione del quotidiano.

Lo speciale sarà inoltre occasione per riflettere sul ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi, il cui esito giocherà un ruolo chiave nei rapporti diplomatici dell’Occidente nel conflitto in Ucraina e per la Liberazione dall’invasione russa, rivista con gli occhi di oggi.

Come sempre, lo speciale de La Ragione sarà disponibile in versione print a soli 50 centesimi e gratuitamente, previa registrazione iniziale, su app e sito web www.laragione.eu.