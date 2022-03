LUNGA VITA ALLA MODA: la nuova campagna di Vestiaire Collective per una moda a prova di futuro

- Vestiaire Collective è la app leader globale con certificazione B Corp per la moda di seconda mano, con più di 15 milioni di utenti in tutto il mondo e 3 milioni di articoli provenienti da più di 80 paesi.

- Dai solidi valori che caratterizzano il brand, tra cui l'attenzione alle tendenze e all'autenticazione del prodotto, nasce il nuovo slogan "Lunga vita alla moda", dove si incontrano la passione per la moda e una mentalità a prova di futuro.

- Cinque pupazzi che incarnano diversi stili realizzati a partire da tessuto riciclato. Ogni puppet rappresenta un motivo per cui la seconda mano è indiscutibilmente il futuro della moda sostenibile.

PARIGI, 21 marzo 2022 /PRNewswire/ -- "Lunga vita alla moda!" - Vestiaire Collective, la più grande community di rivendita di capi di moda pre-loved del mondo, presenta una nuova campagna volta a incoraggiare un cambiamento radicale nel settore della moda, Il cui nuovo messaggio incoraggia attivamente gli appassionati di moda a contribuire per un futuro più sostenibile. Protagonista della campagna sarà il "Collective": una crew di cinque pupazzi, vere icone di stile.

Ogni pupazzo rappresenta un valido motivo per cui la moda pre-loved è la soluzione migliore. Miss Classique è chic, raffinata e sempre alla ricerca di capi autentici e intramontabili, firmati dai più noti brand del lusso. Lady Green, appassionata di sostenibilità, sa che il futuro della moda è circolare. Hunter è paziente, conosce il vintage come le sue tasche e sa che la ricerca è emozionante quanto la scoperta. Per Rich, il guardaroba è un investimento: dicono che lo stile non abbia prezzo, ma lui sa bene che non è così. Drops è sempre la prima a scoprire le nuove collaborazioni: il detto "il troppo stroppia" non vale per questa regina del Logo.

Vestiaire Collective vuole rappresentare tutta la sua community, dimostrando che è possibile amare la moda e il pianeta, e che esiste un modo migliore di comprare. Vestiaire Collective ribadisce la sua volontà, ormai decennale, di trasformare il settore della moda per un futuro più sostenibile. La nuova filosofia di Vestiaire Collective "Lunga vita alla moda" vuole anche porre fine a un atteggiamento diffuso nel settore, ovvero quello di prendersi troppo sul serio. Vestiaire Collective ci ricorda che la moda è sinonimo di libertà e che da sempre prevede la rottura delle regole.

Vestiaire Collective ha collaborato con un gruppo internazionale di creativi: l'agenzia Droga5 London, Loïc Prigent, videografo di moda e presentatore francese che oltre a realizzare video personali dei puppet, il regista svedese Andreas Nilsson e il fotografo anglo-ghanese Campbell Addy che ha scattato la campagna.

A completare il cast di creativi, Vestiaire Collective ha scelto l'artista e imprenditore Fedez, attento estimatore e collezionista di capi pre-loved, come voce per il suo nuovo progetto;

In occasione dell'uscita della campagna, registrata a Febbraio 2022, Vestiaire Collective si stringe vicino a Fedez e alla sua famiglia in questo delicato momento per l'artista.

"Sin dalla nascita di Vestiaire Collective, siamo sempre stati guidati dal desiderio di infrangere le regole e offrire alla nostra community internazionale un altro punto di vista sulla moda. È parte del nostro DNA mettere in discussione lo status quo e ripensare il modo in cui le persone consumano la moda per un presente e per un futuro migliori. Oggi vogliamo celebrare la nostra community internazionale (e consapevole) di appassionati di moda, che ci stanno aiutando a trasformare il settore per un futuro più sostenibile", ha dichiarato Fanny Moizant, co-fondatrice e Presidente di Vestiaire Collective.

"Lunga vita alla moda rappresenta il fulcro di tutto ciò che facciamo. È uno slogan positivo per tutti noi che viviamo per la moda, ma che vogliamo anche prendercene cura per tutta la vita. È un approccio innovativo, rivoluzionario e creativo per sensibilizzare le persone sulla nostra missione. Il nostro obiettivo è lavorare insieme alla nostra community globale, a livello collettivo, per generare un impatto positivo", ha spiegato Vanessa Masliah, Vice Presidente Marketing & Branding di Vestiaire Collective.

Ufficio StampaFrancesco Girone / +33 6 74 92 13 48 / francesco.girone@vestiairecollective.comPaola Giannini / Karla Otto / +39 02 65569826 /Paola.Giannini@Karlaotto.com

