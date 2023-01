Lupo e gatto salvati a pochi metri di distanza, inseguimento finito male? - Video

Un lupo e un gatto salvati a pochi metri di distanza uno dall'altro. E' accaduto a nella zona di Ponte Florio a Verona, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare i due animali in difficoltà: il lupo incastrato in dei rami vicino un corso d’acqua, il micio a 20 metri di altezza su un albero. Che il felino stesse scappando dal suo predatore? Resterà un mistero. I due animali sono in buone condizioni.