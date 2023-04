Lurakem srl: “AdBlue, fondamentale rispetto dei parametri e tutela del cliente”

I vertici dell’azienda italiana spiegano il lavoro di consulenza e supporto offerto a privati e professionisti del trasporto su gomma. L’esperienza pluridecennale nel campo della chimica è ora garanzia di eccellenza anche nel settore della mobilità.

Bari, 5 aprile 2023. Coniugare crescita economica e tutela dell’ambiente è oggi una sfida centrale. Diverse le iniziative varate dall’Unione Europea a tale scopo, soprattutto nel settore della mobilità. Fra queste, vi è l’obbligo dell’utilizzo dell’additivo AdBlue per i mezzi pesanti e le auto a diesel euro 6:

«Si tratta di un componente che permette di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri sottili. Oltre a un obbligo, si tratta di necessità, dato che gli automezzi interessati dalla normativa non potrebbero circolare senza l’utilizzo dell’additivo», spiega Francesco Storti, amministratore di Lurakem srl, società italiana produttrice certificata per l’AdBlue.

«La garanzia qualitativa dell’additivo – prosegue Storti – è assicurata dall’analisi preliminare di centri specializzati».

Nonostante questo, però, le recenti difficoltà di mercato e la volatilità dei prezzi dovuta alla crisi internazionale, hanno portato alla vendita sul mercato di prodotti non conformi ai parametri imposti.

Diventano così fondamentali realtà come Lurakem che, oltre al lavoro di produzione, operano verso clienti e operatori di mercato una costante azione di divulgazione, volta a prevenire i rischi che corre chi acquista un prodotto non certificato: «La casa produttrice dell’automezzo, ad esempio, potrebbe non riconoscere in garanzia un danno derivante dall’utilizzo di un additivo non conforme».

L’attenzione ai processi produttivi e la trasparenza nelle azioni di mercato fanno di Lurakem un importante punto di riferimento sul tema, grazie anche all’esperienza pluridecennale nel settore della chimica, che vede l’azienda all’avanguardia in diversi settori, come spiega il Ceo Francesco Picciuolo: «Siamo impegnati in ambiti come il coating, l’edilizia, il tessile. Inoltre, grazie alla nostra controllata Italia Color, abbiamo occupato importanti fette di mercato europeo nella produzione di vernici e smalti».

Il tutto accompagnato da un’azione capillare a partire dal territorio italiano, che vede la Lurakem eccellere anche a livello distributivo, grazie alla sua organizzazione logistica.

Un’organizzazione, spiega Storti, che nel caso dell’AdBlue permette di offrire consegne veloci e servizi efficienti per stazioni di servizio e professionisti del trasporto su gomma: «Per noi di Lurakem la ricerca, la produzione e la distribuzione di un prodotto di qualità sono elementi prioritari. Per questo la nostra non è una semplice vendita, ma un percorso di consulenza nel quale accompagniamo il cliente in ogni fase del processo decisionale».

Cliente che oggi vede in Lurakem un’azienda in grado di offrire risposte veloci sull’intero territorio nazionale, anche grazie ai centri produttivi presenti nel Centro-Sud Italia.

La visione e la filosofia operativa di Lurakem sono dunque orientate all’eccellenza e qualità in ogni dettaglio di mercato. Il tutto contornato da un marchio di italianità in continua espansione anche all’estero: «Stiamo guardando molto ai mercati di Europa dell’Est e Nord Africa – conclude Picciuolo – Unendo l’esperienza dei nostri top manager alla capacità di offrire a clienti e fornitori soluzioni all’avanguardia».

