Lusaint, la voce di Manchester arriva in Italia con 'Fool for you'

'Fool for you' è il titolo del nuovo singolo della cantautrice inglese Lusaint, pubblicato in Italia da Time Records, nelle radio italiane dal 9 giugno prossimo. Già nei primi posti delle classifiche radio britanniche, 'Fool for you' incanta e rapisce con un testo straziante e potente. La sua voce cattura al primo ascolto, in un mix di soul, jazz e blues, che si sviluppa dall'inizio alla fine con un ritornello e un ritmo costante. Quello di 'Fool For You' è un mondo sonoro che evoca le migliori produzioni di Mark Ronson, l’uso di fiati e ritmi sincopati, sono la conseguenza di raffinati ascolti a base di Motown, Ella Fitzgerald e Nina Simone che vengono da lontano.

"Io non voglio essere tua e tu non puoi essere mio" canta Lusaint, proprio per mettere da subito in chiaro un concetto: questa non è un’ordinaria canzone d’amore. Si tratta di una storia sbagliata, che non avrebbe dovuto accadere, nata morta, eppure... 'Fool For You' parla dell’amore su come sia davvero e non come dovrebbe essere. Dopo il precedente singolo 'Dark Horse', questo brano conferma un percorso discografico cominciato nel 2019 con l’interpretazione della cover di En Vogue 'Don't Let Go (Love)'. Brano che è stato inserito in un popolare programma tv inglese ed è stato successivamente incoronato nel Regno Unito "la canzone più shazammata in un solo giorno" con oltre 45.000 ricerche.

Anche altre due sue cover acustiche hanno attirato l’attenzione di pubblico e critica: 'Crazy In Love'' di Beyoncé e 'Wicked Game' di Chris Isaak. Quest'ultima ha raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Con oltre 20 milioni di stream complessivi in tutto il mondo, l’artista è al lavoro con il primo Ep dal titolo 'Self Sabotage', la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno.