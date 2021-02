Lush Spring Prize, 200mila sterline per rigenerazione ambientale e sociale

Roma, 22 feb. - (Adnkronos)()

Un fondo biennale di 200.000 sterline a favore di progetti di rigenerazione sociale e ambientale in tutto il mondo. Ad assegnarlo sarà la quarta edizione del Lush Spring Prize, premio nato nel 2017 grazie a Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, e Ethical Consumer, cooperativa di ricerca e consulenza. Le candidature sono aperte. La rigenerazione è un concetto chiave che si propone di portare oltre la sostenibilità i mezzi di sussistenza e le economie, per far rivivere gli ambienti danneggiati e le comunità. L’obiettivo è quello di ripristinare e rigenerare, non semplicemente sostenere, la salute del Pianeta Terra e di ogni singola parte di questo sistema, che si tratti di suolo, acqua, piante, aria, animali o persone.

Il Lush Spring Prize accoglie candidature di gruppi suddivise in quattro categorie: Intentional Awards (sostegno a nuove idee e progetti, con un massimo di un anno di attività, per aiutarli a porre solide basi attraverso una condivisione delle conoscenze), Young Award (volto a premiare progetti da 1 a 5 anni in fase di crescita per aiutarli a espandere e sviluppare il lavoro per il miglioramento dei sistemi sociali ed ecologici), Established Award (progetti o organizzazioni che hanno lavorato con successo per più di 5 anni per ispirare le persone e aprire il dialogo), Influence Award (attività di lobbying o organizzazione di campagne a supporto di progetti di rigenerazione volte a influenzare la politica e l’opinione pubblica).

Lo Spring Prize 2021 offre la possibilità a chiunque di nominare gruppi meritevoli. Quest’anno, oltre alle candidature dirette, saranno accettate anche quelle di progetti su segnalazione. Le candidature per nomina sono aperte fino al 14 marzo 2021. I gruppi possono invece presentare candidatura diretta fino al 31 marzo 2021. Per ogni edizione, la giuria del Lush Spring Prize accoglie un cliente Lush. Insieme agli altri giudici, il cliente collabora per identificare i vincitori tra una rosa di circa 50 candidature internazionali selezionate nella short list. I clienti Lush possono candidarsi per entrare a far parte della giuria dal 5 al 27 febbraio 2021.