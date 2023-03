Luxuria: ''Maternità surrogata scusa per avversione omofoba contro famiglie arcobaleno''

Non si fermano le polemiche dopo che il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, ha annunciato una legge contro la maternità surrogata e in seguito alle dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo che si sono detti contrari alle coppie omogenitoriali. ''Usano questo argomento semplicemente perché secondo loro solo se sei eterosessuale puoi essere un buon genitore - commenta Vladimir Luxuria all'Adnkronos - sabato ho presentato la manifestazione delle famiglie arcobaleno a Milano e ho visto tutti quei bambini sotto al palco felici che giocavano insieme. La notizia sconvolgente - dice ironica - è che i bambini delle famiglie arcobaleno stanno bene, giocano, si divertono, studiano e frequentano l’oratorio. Il problema è che (il Governo, ndr) non potendo dichiarare l’assurdità è il fallimento della proposta di rogatoria internazionale contro la maternità surrogata - spiega - adesso riversa il suo odio e la sua avversione omofoba sulle coppie omosessuali, facendolo scontare ai bambini''. Anche Luxuria si dice contraria alla maternità surrogata: "L’utero in affitto - dice - è una pratica abominevole perché sfruttare la condizione di povertà di una donna che solo per sopravvivere ti fa un figlio e te lo consegna, spesso senza regola, lo trovo orrendo. È la mercificazione del corpo di una donna.

''La 'gestazione per altri' invece è tutt'altra cosa - tiene a precisare Luxuria - avviene ad esempio quando una donna ha avuto un brutto male e ha dovuto asportare l’utero e la sorella si offre di tenere in grembo la sua creatura. In questo caso si parla di una donazione generosa e senza contrattazione e per me in Italia la 'gestazione per altri' dovrebbe essere legale perché sarebbe più controllabile e meno dispendioso. Io la regolamenterei. In Canada se una coppia gay ha un’amica carissima che decide altruisticamente e generosamente di realizzare il loro sogno di paternità, è possibile farlo - spiega ancora Luxuria - In altre nazioni la 'gestazione per altri' invece è consentita solo per le coppie eterosessuali. Il Governo era partito dicendo che avrebbero fatto una rogatoria internazionale contro quello che loro chiamano 'utero in affitto', poi si sono resi conto che potevano aprire un contenzioso diplomatico con gli Stati Uniti d’America o con il Canada. Dato che questa rogatoria è irrealizzabile perché creerebbe un vero e proprio incidente diplomatico - sottolinea - buttano fumo negli occhi facendo questo provvedimento contro i bambini delle famiglie arcobaleno che non impedirà alle coppie di andare all’estero ma renderà solo tutto più complicato, con la richiesta di deroghe affinché il genitore non biologico porti il figlio a scuola'', conclude Luxuria.

(di Alisa Toaff)