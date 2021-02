Luxury Bike Hotels, nel 2021 a vincere sarà la bicicletta

(Adnkronos)

Consente il distanziamento sociale, fa bene al fisico, è ecologica: sarà la bici l'arma per battere la crisi e rigenerare corpo e mente? La pensano così i frequentatori delle strutture della collezione Luxury Bike Hotels, una selezione di bike hotel di lusso in tutta Italia diventata punto fermo per chi sceglie una vacanza d'autore sulle due ruote, anche in tempi di covid.

Bici e terme sono un connubio perfetto. La fatica dello sforzo fisico su pedali è ricompensato dalle 'coccole' di Spa e centri benessere, o ancora meglio delle Terme, che offrono veri e propri trattamenti di salute, tanto che gli hotel possono essere raggiunti anche in questo periodo di chiusura forzata e limitata dalle diverse zone 'colorate' d’Italia con apposita richiesta medica. Le proprietà delle acque o dei fanghi termali sono numerose: possono aiutare a fortificare gli organi per evitare bronchiti, asma, malattie della pelle, patologie osteoarticolari e circolatorie.

E tra le strutture 'bike-friendly' della collezione Luxury Bike Hotels, ci sono veri e propri gioielli. A cominciare dall’Adler Spa Resort Thermae, le cui piscine sono alimentate dalla benefica acqua termale di Bagno Vignoni rinomata per i suoi effetti benefici su pelle, muscoli e struttura osseo articolare. Qui si può anche avere assistenza medica professionale ed effettuare trattamenti di riabilitazione e controlli sullo stato di salute grazie al laboratorio di analisi presente in struttura.

Il Terme di Saturnia Spa e Golf Resort, nella Maremma toscana, invece, è un elegante resort cinque stelle al cui interno è situata la Sorgente Termale da cui l’acqua sgorga da oltre 3.000 anni ininterrottamente con un flusso di 500 litri al secondo alla temperatura costante di 37,5° C, regalando un’esperienza che permette al corpo ed alla mente di rigenerarsi dopo un’escursione in bici.

La Val d’Orcia accoglie il Posta Marcucci e il suo stabilimento termale. Acqua e cosmo: le acque curative di questa piscina sgorgano dalla terra alla temperatura di 49° C, due sono le vasche collegate, nella prima la temperatura si stabilizza fra i 35° e i 38° C, nella seconda tra i 28° e i 32° C. Grazie alla presenza di preziosi minerali nell’acqua si accelerano e dinamizzano tutte le reazioni corporee e mentali.

Peraltro, per chi si vuole godere la Toscana, i suoi percorsi e paesaggi mozzafiato in sella ad una bici con una guida d'eccezione, Alberto Elli (ciclista professionista che ha indossato la Maglia Gialla del Tour de France diventando Mr. 4 Volte), l’occasione giusta è l’appuntamento “Pedala e degusta con il campione Alberto Elli”. Durante la settimana dal 28 febbraio al 7 marzo, Alberto Elli accompagnerà i cicloamatori in cinque speciali tours in bici alla scoperta della bellissima Val d'Orcia, dei suoi paesaggi incantevoli e anche dei suoi sapori unici. Ma non solo, condividerà i segreti di un professionista del ciclismo, e anche gli aspetti legati al benessere adatti a tutti e per tutti i giorni. Sempre in Toscana, nella provincia di Siena, il 6 marzo si disputa la “Strade Bianche”,̀ una corsa ciclistica su strada nata nel 2007 (dal 2015 quella femminile), solo per professionisti, unica nel panorama italiano e non solo, per la presenza appunto di alcuni settori di “strade bianche”, tipiche delle campagne toscane.

Della collezione Luxury Bike Hotels fa parte anche l’Hotel Terme Bristol Buja di Abano Terme. L'albergo possiede quattro piscine termali e un nuovo specchio d’acqua Hydrorelax a temperature diverse tra i 29° e 34° C. Qui si pratica la fango – balneoterapia termale, ovvero la cura con acqua termale, argilla, humus, acqua ipertermale salso – bromo – iodica e microalghe, utile nel trattamento di molte patologie soprattutto quelle caratterizzate da sintomatologia dolorosa delle articolazioni, delle ossa e dei muscoli.

A Montegrotto, invece, sempre in provincia di Padova, l’Hotel Bellavista Terme dispone di tre nuovissime piscine termali con una temperatura variabile tra i 30° e i 37° C, con acqua termale proveniente dalla sorgente propria della struttura. Il reparto cure è collegato direttamente con le stanze e oltre al fango, al bagno termale e alle cure inalatorie, si possono creare trattamenti e pacchetti personalizzati, rilassanti, detossinanti, dimagranti e curativi per recuperare una forma psicofisica ottimale.

La Bike Economy, l’economia della bicicletta, è un settore in forte crescita in tutto il mondo e su cui in molti stanno puntando anche per uscire dalla crisi pandemica ed economica conseguente. Basti pensare all’investimento in ciclabili e in strutture ad hoc per chi ama la bici. E ci credono anche le grandi aziende che continuano a mettere in campo nuove proposte sul mercato del cicloturismo. Come Pirelli, ad esempio, multinazionale, con sede in Italia, che opera nel settore automobilistico come produttore di pneumatici, che ha investito nel mondo delle bici: partendo dagli pneumatici, ha poi sviluppato anche CYCL-e aroundTM, un servizio di noleggio bici elettriche che lo scorso autunno i clienti dei Luxury Bike Hotels hanno potuto provare gratuitamente nelle settimane di soggiorno.

Le e-bike sono infatti il nuovo traino della bike economy, sono il mezzo che permette proprio a tutti di affrontare qualsiasi percorso e di godersi in maniera lenta e non troppo faticosa tutti i luoghi che si attraversano. Secondo le stime ufficiali redatte da Confindustria Ancma, l’associazione che rappresenta l’industria nazionale delle due ruote e la sua filiera, il 2020 ha registrato un incremento molto positivo in tutti gli ambiti del settore bike. Si conferma lo straordinario successo delle e-bike che toccano un +20% rispetto all’anno antecedente. In numeri il dato positivo si concretizza in 40mila unità in più vendute rispetto al 2019.