LyondellBasell e KIRKBI investono in APK per sviluppare una tecnologia di riciclaggio

ROTTERDAM, Paesi Bassi, BILLUND, Danimarca e MERSEBURG, Germania, 8 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Oggi, LyondellBasell (NYSE: LYB), leader globale nel settore chimico e KIRKBI A/S, società di partecipazione e investimento a conduzione familiare del marchio LEGO®, hanno annunciato di aver firmato un accordo per effettuare un investimento in APK, specializzata in una tecnologia unica di riciclaggio a base di solventi per il polietilene a bassa densità (LDPE).

APK mira ad aumentare il riciclaggio di materiali di imballaggio flessibili multistrato, che oggi costituiscono la maggior parte dei rifiuti di plastica misti provenienti dal settore dei beni di consumo. A tal fine, APK ha sviluppato l'esclusivo processo a base di solventi Newcycling®, che separa i diversi polimeri dei materiali di imballaggio multistrato e produce materiali riciclati con un elevato grado di purezza, adatti ai nuovi materiali di imballaggio.

Secondo l'accordo, LyondellBasell e KIRKBI diventeranno azionisti di minoranza in APK e, insieme ad altri co-investitori, investiranno circa 130 milioni di euro in APK. Si prevede la costruzione di altri stabilimenti Newcyling® per aumentare la capacità produttiva.

«Dobbiamo promuovere il riciclaggio di tutti i tipi di materiale plastico generato oggi per sostenere l'obiettivo di un'economia circolare e soddisfare la crescente domanda di prodotti riciclati di alta qualità», afferma Yvonne van der Laan, Executive Vice President di LyondellBasell, azienda di soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio. «Il progresso di questa tecnologia, attraverso il nostro investimento in APK, consentirà di reintrodurre un maggior numero di rifiuti di imballaggio in plastica nella catena del valore e risponderà alla domanda di imballaggi più sostenibili da parte di consumatori e proprietari di marchi. I prodotti realizzati utilizzando questa esclusiva tecnologia a base di solventi Newcycling® rappresenteranno un'ottima aggiunta al nostro attuale portafoglio di prodotti Circulen, che attualmente offre ai nostri clienti soluzioni di riciclaggio meccaniche e avanzate».

«Siamo lieti di annunciare il nostro investimento in APK. KIRKBI ritiene che APK offra una promettente tecnologia scalabile nel riciclaggio del LDPE che può contribuire ad aumentare la circolarità delle materie plastiche e ridurre al minimo i rifiuti di plastica, per contribuire a un ambiente più sostenibile in futuro. Non vediamo l'ora di fornire supporto strategico, finanziario e commerciale, mentre APK stabilisce una tecnologia che integrerà il riciclaggio meccanico e chimico», afferma Damir Hamzic, responsabile dell'area Circular Plastics Investment in KIRKBI, che si concentra sugli investimenti che contribuiscono alla transizione verso un'economia più circolare della plastica.

«La nostra tecnologia Newcycling® consente di chiudere il ciclo anche con flussi complessi di rifiuti e di produrre prodotti LDPE di alta qualità a partire da rifiuti plastici misti riciclati, altamente efficienti e che offrono vantaggi economici ed ecologici. Da anni dimostriamo che ciò è possibile anche su scala industriale presso il nostro stabilimento di Merseburg», afferma Susanne Küppers, membro del Consiglio esecutivo di APK AG e Amministratore delegato di APK NCC. «Siamo lieti di innescare la fase successiva e orgogliosi di avere dalla nostra parte LyondellBasell e KIRKBI come due forti sostenitrici che offrono molte competenze aggiuntive, ad esempio nel campo della progettazione e dell'applicazione dei polimeri».

Informazioni su LyondellBasell

In qualità di leader globale del settore chimico, LyondellBasell si impegna ogni giorno per essere l'azienda più sicura, meglio gestita e più apprezzata del nostro settore. I prodotti, i materiali e le tecnologie dell'azienda promuovono soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare, l'accesso all'acqua pulita, la sanità e l'efficienza dei carburanti in oltre 100 mercati internazionali. Per LyondellBasell, diversità, equità e inclusione sono obiettivi prioritari e sta facendo progressi positivi con particolare attenzione al nostro pianeta, alle comunità in cui operiamo e alla nostra forza lavoro futura. L'azienda è estremamente orgogliosa della propria tecnologia di livello mondiale e dell'attenzione riservata al cliente. LyondellBasell ha intensificato la propria circolarità e le proprie ambizioni e azioni in materia di clima per affrontare le sfide globali dei rifiuti plastici e della decarbonizzazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito webwww.lyondellbasell.com o seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

Informazioni su KIRKBI

KIRKBI A/S è la holding privata e la società di investimento della famiglia Kirk Kristiansen, fondata per costruire un futuro sostenibile per la proprietà familiare del marchio LEGO® attraverso le generazioni. Il nostro lavoro è incentrato su tre compiti fondamentali che contribuiscono a consentire alla famiglia di Kirk Kristiansen di avere successo nella missione di ispirare e sviluppare i costruttori di domani: lavoriamo per proteggere, sviluppare e sfruttare il marchio LEGO in tutte le entità a marchio LEGO. Ci impegniamo a perseguire una strategia di investimento responsabile e a lungo termine, per garantire una solida base finanziaria per le attività della famiglia proprietaria e contribuire a uno sviluppo sostenibile nel mondo. Inoltre, ci impegniamo a sostenere i familiari mentre si preparano alle generazioni future per continuare la proprietà attiva e impegnata, oltre a sostenere le loro attività private, le loro aziende e il loro lavoro filantropico.

Informazioni su APK I rifiuti plastici sono uno dei problemi più pressanti del nostro tempo. Per rispondere a questa sfida, APK sta sviluppando tecnologie lungimiranti con il suo marchio Newcycling® che contribuiranno in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla salvaguardia delle materie prime per le generazioni future. Nel suo stabilimento di Merseburg, in Germania, APK AG sta gestendo un impianto pilota unico a livello mondiale, dove è già stata realizzata l'industrializzazione di questa tecnologia. Da giugno 2022, APK AG gestisce anche un centro tecnico presso la sede Frankfurt Hoechst tramite la sua controllata APK Newcycling Competence Center GmbH(APK NCC).

APK AG, fondata nel 2008, attualmente si avvale di quasi 220 persone. Circa 200 di esse sono impiegate nel sito di Merseburg. I due prodotti in materiale plastico riciclato ben noti creati a Merseburg sono commercializzati come Mersalen® e Mersamid®.

DICHIARAZIONI PREVISIONALI DELLA LYONDELLBASELL

Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa relativamente a questioni che non sono fatti storici, si considerano dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali si basano su ipotesi della dirigenza della LyondellBasell ritenute ragionevoli al momento della loro elaborazione e soggette a rischi e incertezze significativi. I risultati effettivi potrebbero differire materialmente in base a fattori tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la nostra capacità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, compresa la capacità di aumentare la produzione di polimeri riciclati e rinnovabili e la costruzione e il funzionamento degli impianti descritti nel presente comunicato. Ulteriori fattori che potrebbero causare risultati sostanzialmente diversi da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali sono disponibili nella sezione «Fattori di rischio» del nostro Modulo 10-K per l'anno terminato il 31 dicembre 2021, consultabile all'indirizzo www .LyondellBasell.com sulla pagina Rapporto degli investitori e sul sito web di Securities e Exchange Commission all'indirizzo www.sec.gov. Non vi è alcuna garanzia che le azioni, gli eventi o i risultati delle dichiarazioni previsionali si verifichino o, qualora si verifichino, non è dato sapere quale impatto avranno sui nostri risultati operativi o sulle nostre condizioni finanziarie. Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data in cui sono state rilasciate e si basano sulle stime e sulle opinioni della dirigenza della LyondellBasell al momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate. LyondellBasell non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in caso di modifica delle circostanze, delle stime o delle opinioni della dirigenza, tranne nei casi previsti dalla legge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1998529/LyondellBasell_APK.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1998531/LyondellBasell_APK_Group.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1998527/75605___approved_LyondellBasell_logo_color_2col_1yHigh.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lyondellbasell-e-kirkbi-investono-in-apk-per-sviluppare-una-tecnologia-di-riciclaggio-301742150.html