M&C SAATCHI EU PRESENTA M&C SAATCHI A/B Test LA “BRUTAL SIMPLICITY OF THOUGHT” APPLICATA AL DECISION-MAKING

Sviluppato dalla M&C SAATCHI House di Milano, nuovo hub strategico continentale, M&C SAATCHI A/B Test sarà il primo dei prodotti strategici disponibili nel nuovo Solution Store M&C SAATCHI Europe.

Milano, 3 maggio 2023 - Nella vita come nel business, la semplicità è una scelta dolorosa, ma necessaria.

Spesso, l’unica scelta possibile se si vuole prendere decisioni efficaci e avere una visone definita della strada da seguire.

Da questo pensiero semplice nasce M&C SAATCHI A/B Test, l’esclusiva formula per aiutare le organizzazioni a muoversi verso una direzione chiara e condivisa. Un game-workshop dedicato ai C-levels, creato per accompagnare i team in un processo di decision-making che elimini le zone grigie.

Una metodologia che riflette la Brutal Simplicity of Thought che è nel DNA M&C SAATCHI.

Una serie di domande sulla natura del business e lo stato di salute dei brand, i reali obiettivi e le vie da percorrere per crescere. Domande a volte scomode per sollevare le questioni lasciate troppo spesso nascoste. Un processo che mette a nudo le vere issue strategiche e che permette di elaborarle a partire da due sole opzioni, brutalmente semplici: A o B.

Nessuna via di mezzo, nessun compromesso. Anche quando entrambe sembrano opzioni plausibili, bisogna scegliere. Il team, insieme, deve scegliere.

Perché ci sono molti incroci per arrivare a una destinazione e ogni svolta può essere quella giusta. Ma se non si prende una direzione, l’unica certezza è di finire fuori strada.

Sviluppato e implementato dall’hub strategico di M&C SAATCHI Europe con sede nella M&C SAATCHI House di Milano, M&C SAATCHI A/B Test rappresenta il primo di una serie di “prodotti” strategici che saranno proposti all’interno dell’offerta di Consulting & Strategy di M&C SAATCHI Europe.

“Un prodotto vero e proprio che chiunque potrà acquistare ‘a scaffale’ e che per questo abbiamo messo letteralmente ‘in scatola’, qualcosa che è possibile solo quando una metodologia è davvero semplice” - commenta Carlo Noseda, CEO M&C SAATCHI Europe -

“M&C SAATCHI A/B Test rappresenta appieno l’approccio alla consulenza strategica di una Creative Solution Company: offrire soluzioni concrete. E tutti i nostri clienti che hanno già sperimentato l’A/B Test lo hanno enormemente apprezzano. Per un motivo semplice, perché funziona”.

“L’A/B test nasce dalla nostra esperienza sul campo” - aggiunge Massimo Capucci, Chief Strategy Officer M&C SAATCHI Europe e co-creatore del tool - “Quante volte ci siamo trovati di fronte a quelle che noi chiamiamo le ‘strategie bullet-point’. Quelle che vogliono includere tutto e far contenti tutti. Le strategie del ‘questo ma anche quello’, piene di parole, ma vuote di significato. Strategie bellissime sulla carta, ma totalmente inefficaci da un punto di vista operativo. L’A/B Test impone di identificare delle priorità e di focalizzarsi su quelle”.

Andrei Kaigorodov, Creative Strategy Director M&C SAATCHI Europe e co-creatore del tool, conclude: “Preparare il giusto A/B Test per un cliente è un processo sofisticato e sottile. Deve essere tagliato sul caso specifico e al tempo stesso essere semplice, preciso e stimolante il giusto da permettere di sfruttare tutto il potenziale che si cela ogni partecipante al workshop. Un percorso coinvolgente che possa guidare l’intero team verso il traguardo della chiarezza”.

Per chiunque voglia provarlo, è possibile richiedere il proprio M&C SAATCHI A/B Test su abtest.mcsaatchi.eu

M&C SAATCHI MILANO:

M&C Saatchi Milano, sede italiana e Hub europeo del Gruppo M&C SAATCHI, che accoglie e coordina nella regione tutte le Creative Solutions del Gruppo. Una piattaforma sviluppata per rispondere in modo integrato alle nuove domande di business, con al centro la Brutal Simplicity of Thought M&C SAATCHI.

