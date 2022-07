M. & L. Marmorato Srl: L’importanza dell’assistenza e consulenza nell’acquisto di prodotti elettronici di consumo

Il supporto di un esperto fa la differenza tra un acquisto a risparmio ed uno conveniente.

Frosinone, 19 luglio 2022. In un mondo dove le politiche di commercio sono volte agli acquisti in rete e quelle di mercato sono spinte verso l’usa e getta - condizionando la vendita di prodotti elettronici di consumo - riscoprire la consulenza e l’assistenza di un esperto, all’interno di un negozio fisico e professionale, può fare la differenza.

“Molti utenti comprano on line oppure nei centri commerciali dove il prodotto costa meno, perdendosi così il valore di essere guidati all’acquisto da un esperto che fornisce la propria consulenza ed assistenza. Sta qui la differenza tra un acquisto a risparmio ed uno conveniente: nel valore aggiunto dato dal supporto professionale”.

È questa l’opinione dell’imprenditore Antonello Marmorato, proprietario dello storico punto vendita di elettronica M. & L. Marmorato Expert a Colleferro (RM). Un’esperienza nel campo con 57 anni storia. Il negozio, infatti, è una delle rare aziende del settore ad aver trascorso mezzo secolo nel medesimo stabile e sotto lo stesso proprietario e gestore. Fu infatti avviato da Francesco Marmorato, padre di Antonello, nel 1965 di ritorno dall’emigrazione negli Stati Uniti.

A quel tempo, un italiano che tornava dall’America aveva circa cinque anni di vantaggio, da un punto di vista imprenditoriale, nella visione di mercato, e Francesco (conosciuto dai compaesani come Franco) decise di sfruttare le proprie conoscenze per aprire il primo punto vendita di elettrodomestici. Acquistò così un primo locale di 60mq, poi ampliato a 600mq sempre all’interno dello stesso edificio.

“La vendita al dettaglio deve essere supportata con competenza, fornendo soluzioni di qualità ai consumatori anche attraverso servizi collaterali pertinenti alle necessità del cliente. Come, ad esempio, l’installazione dell’apparecchio presso il domicilio e la fornitura di accessori essenziali al suo utilizzo, che altrimenti sarebbero dovuti essere acquistati separatamente ed in un secondo momento. Il professionista esperto, del resto, è un ponte tra l’elettrodomestico ed il suo ottimale utilizzo da parte del consumatore”, specifica Antonello Marmorato, che mette a disposizione dei clienti personale esperto del settore e con 30 anni di esperienza nel suo negozio, arrivando così a servire utenti di quarta generazione. Ad oggi, in un sistema dove purtroppo gli esercizi commerciali aprono e chiudono in tempi brevissimi, trovare un negozio nel quale fare acquisti con la certezza di avere supporto nei decenni a venire è segnale di efficienza, attendibilità, affidabilità.

