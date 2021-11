M5S, al via elezione capogruppo al Senato: si vota fino alle 20

Riflettori puntati sull'elezione del capogruppo al Senato, in casa 5 Stelle. Oggi i senatori pentastellati, dalle 8.30 alle 20, sono chiamati a votare il nuovo presidente del gruppo M5S. Il capogruppo uscente Ettore Licheri cerca la riconferma e si presenta con una squadra composta da: Agostino Santillo (vicepresidente vicario), Gabriella Di Girolamo, Maurizio Santangelo, Gabriele Lanzi, Elisa Pirro (tesoriere). A sfidare Licheri sarà Maria Domenica Castellone, nel cui 'team' figurano: Vincenzo Garruti (vicepresidente vicario), Lalla Mantovani, Felicia Gaudiano, Fabrizio Trentacoste, Agnese Gallicchio (tesoriere). In base allo statuto del gruppo M5S al Senato, l'assemblea "elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti" il capogruppo. "Qualora non si raggiunga la maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede a una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti presenti, computando tra i voti anche le schede bianche".