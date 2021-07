M5S, Boldi 'vota' Grillo: "Sa quello che fa"

"Io sono un amico di Beppe Grillo. E sono nella condizione di capire che non è certo una persona sciocca. E' una persona che sa quello che vuole. E se sta facendo certe scelte è perché ci ha pensato. E io non sono per niente in disaccordo con lui". Massimo Boldi commenta così con l'AdnKronos le posizioni assunte in questi giorni da Beppe Grillo. Il fondatore e garante del M5S ha rotto con l'ex premier Giuseppe Conte, che avrebbe dovuto assumere la guida del Movimento. Tra Grillo e l'ex presidente del Consiglio negli ultimi giorni si è sviluppato un prolungato botta e risposta tra dichiarazioni e messaggi video e social