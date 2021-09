M5S, candidato insulta Meloni: Conte lo caccia e si scusa

"Socrate non è più nostro candidato a Busto Arsizio: a Meloni le mie scuse"

Un candidato del M5S insulta Giorgia Meloni, Giuseppe Conte lo 'caccia' e si scusa con la leader di Fratelli d'Italia. "Le parole hanno un peso, per tutti. Soprattutto per chi sceglie di intraprendere un percorso all’interno delle Istituzioni. Ancora di più per chi questo percorso sceglie di farlo con il Movimento 5 Stelle", scrive Conte, su Facebook, illustrando la vicenda.

"Un candidato del Movimento a Busto Arsizio, Mario Socrate, ha usato parole che non sono compatibili con il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, che annovera, tra i principi fondativi, la 'cura delle parole'. Non possiamo più considerarlo un nostro candidato, con tutte le conseguenze che questo comporta. A Giorgia Meloni rivolgo le mie scuse e quelle di tutto il Movimento", aggiunge,