"Questo non è più il MoVimento e sono certo non lo avrebbe più riconosciuto nemmeno mio padre". Lo scrive sul Blog delle Stelle il presidente di Rousseau Davide Casaleggio, dopo l'accordo con i pentastellati per il trasferimento dei dati degli iscritti.