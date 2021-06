M5S, Casaleggio: "Tra Grillo e Conte visioni diverse"

Penso che" tra Grillo e Conte "ci siano diverse visioni del Movimento che stanno emergendo. Poi della trattativa tra Grillo e Conte non conosco i dettagli, per cui non so a che punto siano arrivati ". Così Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, a Radio Capital.

"Io ho espresso diverse volte il mio pensiero su come il Movimento si stia trasformando in qualcosa di diverso in questo ultimo anno. Fino ad un anno fa i principi erano ben chiari, oggi meno e per questo ne ho preso le distanze", ha aggiunto.