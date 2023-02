Rocco Casalino non si è candidato con il M5S nelle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022. "Ho fatto questa scelta per non danneggiare Conte e il Movimento e il giorno dopo mi sono pentito", dice il responsabile comunicazione del M'5S rispondendo a Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda stasera su Rai 2. "La prossima volta però mi candido, se mi sarà offerta l’opportunità". (www.raiplay.it)