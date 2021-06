M5S, Casalino sarà 'allenatore' per chi va in tv

Rocco Casalino torna ufficialmente nella comunicazione M5S. Secondo quanto si apprende, l'ex portavoce di Palazzo Chigi ha firmato per i gruppi 5 Stelle di Camera e Senato. Casalino si occuperà coaching tv e di analisi strategica delle tecniche di comunicazione radiotelevisiva e analisi delle performance, sia per il gruppo parlamentare M5S alla Camera sia per quello al Senato. Casalino seguirà anche la comunicazione di Giuseppe Conte.