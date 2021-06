M5S, conferenza stampa di Conte alle 17.30

Dopo lo scontro con Beppe Grillo, l'ex premier parlerà nella Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma

M5S, dopo lo scontro con Beppe Grillo, Giuseppe Conte interverrà oggi pomeriggio in conferenza stampa. L'annuncio è arrivato in mattinata con una nota e poi con un breve post dell'ex premier.

"E' prevista alle 17.30, presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma, l'attesa conferenza stampa di Giuseppe Conte. Nel rispetto delle misure anti-Covid, gli ingressi - riferisce la nota - saranno numericamente limitati, con l'accredito di un solo giornalista per testata. Sarà comunque possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming sui canali social di Giuseppe Conte", si spiega.