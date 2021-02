M5S, congelate espulsioni dissidenti

(Adnkronos)

"Il comitato dei probiviri smentisce lo stand by delle espulsioni dei parlamentari" precisa all'Adnkronos il comitato dei probiviri M5s. "Domani stesso", venerdì 19 febbraio, infatti, "si riuniranno per prendere una decisione" sulle espulsioni dei parlamentari, che hanno votato contro la fiducia al governo Draghi, "anche alla luce del voto odierno alla Camera".

La sanzione è stata annunciata oggi via Fb dal capo politico Vito Crimi per i 15 senatori che ieri hanno votato in dissenso.