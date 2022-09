M5S, Conte a Catania: "Ancora un bagno di folla, è un'onda che cresce"

"Facciamo ancora un bagno di calore, bagno che ci rigenera che ci da forza politica, forza per rilanciare il nostro programma, i nostri obiettivi politici". Lo dice a Catania Giuseppe Conti poco prima di iniziare un comizio politico in una gremita piazza Palestro, una delle zone popolari della città, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto del suo tour nel sud italia, in Sicilia, dopo essere stato in Puglia. "E' un'onda lunga - aggiunge - si sente un'onda che cresce, vedremo siamo fiduciosi".