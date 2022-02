M5S, Conte a Di Maio: "Nessuna gogna ma chiarimento pubblico, iscritti saranno coinvolti'

Con Luigi Di Maio ci sarà un ''chiarimento'' pubblico, perché la questione "non è privata, riservata'', il punto è ''dove vuole andare il movimento''. Lo dice Giuseppe Conte in collegamento con L'aria che tira, su La7. Il leader del M5S risponde alle domande sullo scontro con il ministro degli Esteri, deflagrato nei giorni dell'elezione del presidente della Repubblica. Ci sarà modo di vedersi? "Assolutamente sì, ci mancherebbe... una comunità come i 5 stelle si basa sulla condivisione degli obiettivii e sul confronto", dice Conte. Che poi avverte: "Non è una questione riservata e privata tra me e Di Maio, dobbiamo confrontarci e arrivare a un chiarimento pubblico, non perché siamo alle gogne ma perché una comunità deve poter riflettere con tutte le sue componenti, i gruppi parlamentari, ma anche gli iscritti".

"Sciogliere la ruggine? Sì, ma non è una ruggine personale, va a toccare punti centrali dell'azione politica che portiamo avanti. Il punto -sottolinea ancora Conte- è dove vuole andare il movimento", quindi discuteremo di tutto "nelle sedi e modalità opportune: abbiamo un Consiglio nazionale, che è in via di completamento, le assemblee con i parlamentari che vanno sempre bene, poi noi abbiamo la particolarità che le questioni le affrontiamo attraverso la democrazia diretta. Non anticipo nulla, voto online non voto online, ma gli iscritti saranno coinvolti, credo che lo stesso Di Maio abbia posto le questioni anche in questa prospettiva''. Quanto all'ipotesi di scissione, Conte dribbla la domanda di Myrta Merlino: "Sicura che i cittadini sono interessati a una questine interna?", replica l'ex premier.