M5S, Conte: "Con Grillo nessuna rottura"

Il capo politico in pectore del Movimento al Senato per incontrare i senatori grillini

"Con Grillo nessuna rottura...". Ad affermarlo il capo politico in pectore del M5S, l'ex premier Giuseppe Conte, rispondendo alle telecamere di 'Fanpage' al suo arrivo al Senato, dove è giunto per incontrare i senatori grillini.

A quanto apprende l'Adnkronos, Conte è a Palazzo Madama a seguito della richiesta di un incontro da parte del presidente del gruppo 5 Stelle al Senato, Ettore Licheri, richiesta già avanzata da tempo. Con l'occasione, l'ex premier vedrà anche la candidata alla presidenza della Regione Calabria, Maria Antonietta Ventura.

E' di ieri la la notizia di un diverbio che ci sarebbe stato tra Conte e Grillo. A ora non c'è traccia della presentazione del neo M5S che avrebbe dovuto tenersi domani, in una sala nel centro di Roma. E sono cresciuti i rumors su un divorzio imminente: il garante da una parte, l'ex premier dall'altra. La presentazione del neo statuto - una trentina di pagine in tutto - a quanto apprende l'Adnkronos non dovrebbe tenersi nemmeno settimana prossima, né quella più avanti.