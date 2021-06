M5S-Conte, Di Maio: "Lavoriamo per unire"

"Mai come adesso serve compattezza all’interno del movimento. Dialoghiamo con il massimo impegno e lavoriamo per unire". E' il ragionamento fatto dal ministro deglli Esteri Luigi Di Maio ai suoi in queste ore critiche per il Movimento 5 Stelle, con il rischio di rottura tra l'ex premier Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Nell’abitazione dell’ex presidente del Consiglio, a due passi da Palazzo Montecitorio, nel primo pomeriggio sono arrivati il ministro Stefano Patuanelli, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e il capogruppo M5S al Senato Ettori Licheri. "Siamo dentro un confronto fisiologico, stiamo scrivendo un nuovo soggetto politico. E' una bellissima cosa ma non è facile, dateci del tempo", ha detto Licheri arrivando a casa di Conte.