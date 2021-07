M5S, Conte e Grillo siglano la pace

Un ultimo passo, l'atto formale per suggellare l'accordo. E poi sarà rifondazione, questa volta per davvero. Beppe Grillo e Giuseppe Conte si vedono per ufficializzare l'intesa sul nuovo statuto: un pranzo a base di pesce in un ristorante a Marina di Bibbona, a pochi passi dalla villa del comico genovese, per definire i dettagli e provare a gettarsi alle spalle le incomprensioni e i rancori delle ultime settimane, che sembravano aver definitivamente compromesso la trattativa. Un dialogo ricostruito a fatica, grazie alla mediazione dei 7 'saggi' nominati dallo stesso Grillo.

Sui social l''Elevato' annuncia la pace con l'ex presidente del Consiglio postando una foto accompagnata dalla didascalia "E ora pensiamo al 2050!": nell'immagine l'ex premier e il garante del M5S si mostrano sorridenti, mentre discutono seduti al tavolo del ristorante. Ora si attende la pubblicazione del nuovo statuto sul sito del Movimento 5 Stelle.